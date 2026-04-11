В ГАИ Гомельщины рассказали о местах размещения стационарных датчиков и мобильного комплекса фиксации нарушений «ОРАКУЛ-ИНСАЙТ» на 11 апреля:



— на 3 км а/д Р-150 «Хутор – Гомель». Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 60 км/ч;

— на 21 км а/д М-10 «граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин». Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 60 км/ч;

— на 5 км а/д Р-150 «Хутор – Гомель». Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 60 км/ч;

— в районе дома №48 по ул. Советской в г. Гомеле. Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 50 км/ч;

— мобильный комплекс «ОРАКУЛ-ИНСАЙТ» с 33 по 35 км а/д «Подъезд от М-8 граница Российской Федерации-Витебск-Гомель-граница Украины». Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 80 км/ч.

Госавтоинспекция Гомельщины