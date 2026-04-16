В ГАИ Гомельщины рассказали о местах размещения стационарных датчиков и мобильного комплекса фиксации нарушений «ОРАКУЛ-ИНСАЙТ» на 16 апреля:

— на 187 км а/д М-10 «граница Российской Федерации – Кричев – Бобруйск — Ивацевичи».Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 70 км/ч;

— на 3 км а/д Н-4090 «Северо-западный обход г. Гомеля». Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 60 км/ч;

— в районе дома №91 по проспекту Речицкому в г. Гомеле. Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 50 км/ч;

— в районе дома №48 по ул. Советской в г. Гомеле. Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 50 км/ч;

— мобильный комплекс «ОРАКУЛ-ИНСАЙТ» с 0 по 1 км а/д Н-4090 «Северо-западный обход г. Гомеля». Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 60 км/ч.

Госавтоинспекция Гомельщины