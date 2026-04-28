В ГАИ Гомельщины рассказали о местах размещения стационарных датчиков и мобильного комплекса фиксации нарушений «ОРАКУЛ-ИНСАЙТ» на 28 апреля:

— на 3 км а/д Р-150 «Хутор – Гомель». Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 60 км/ч;

— в районе остановочного пункта «Курган Славы» по ул. Рыжкова в г. Мозыре. Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 50 км/ч;

— в районе дома №149 по ул. Советской в г. Гомеле. Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 50 км/ч;

— в районе дома №294 по ул. Ильича в г. Гомеле. Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 60 км/ч;

— мобильный комплекс «ОРАКУЛ-ИНСАЙТ» с 0 по 1 км а/д Н-4090 «Северо-западный обход г. Гомеля». Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 60 км/ч.

Призываем всех водителей автотранспорта соблюдать установленные скоростные ограничения движения, избегать резких маневров и необдуманных перестроений!

Госавтоинспекция Гомельщины