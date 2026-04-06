Министерство иностранных дел Республики Беларусь выступило с заявлением в связи с блокированием сервисом YouTube аккаунтов средств массовой информации Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.



«3 апреля 2026 года администрация YouTube произвольно удалила каналы крупнейших белорусских национальных средств массовой информации — БЕЛТА, ОНТ и СТВ. Эти медиа являются основой информационного суверенитета страны и обладают многомиллионной аудиторией как внутри Беларуси, так и за ее пределами», — говорится в заявлении МИД.

«Своим решением YouTube фактически заблокировал доступ миллионам граждан и соотечественников за рубежом к легитимному, официальному контенту. Это грубейшее нарушение статьи 19 Международного пакта о гражданских и политических правах ООН и базовых принципов ОБСЕ в области свободы СМИ», — отмечено в документе.

В Министерстве иностранных дел подчеркнули: «Обращает на себя внимание вопиющая тишина международных структур. Те из них, которые традиционно оперативно и громко заявляют о любых, даже самых спорных случаях «ограничения свободы слова» в неугодных им странах, на этот раз демонстративно хранят молчание». Во внешнеполитическом ведомстве считают, что это классический пример западных двойных стандартов: права человека имеют значение лишь тогда, когда речь идет об удобном для Запада мнении.

Белорусская сторона досконально изучает все обстоятельства произошедшего. «Оставляем за собой право отреагировать соответствующим образом — всеми доступными средствами в рамках национального законодательства и международного права», — отмечено в заявлении МИД Беларуси.