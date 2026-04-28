Глава МИД Польши Радослав Сикорский выразил надежду на начало нового этапа в отношениях Варшавы и Минска после обмена задержанными, состоявшегося 28 апреля на белорусско-польской границе. Слова дипломата приводит RMF24.

Радослав Сикорский на пресс-конференции заявил, что «инициатива находится в руках лидера Беларуси Александра Лукашенко». «Мы всегда готовы откликнуться на позитивные жесты», — добавил глава МИД Польши.

Как сообщалось ранее, 28 апреля на государственной границе между белорусской и польской сторонами прошла операция по обмену задержанными лицами по формуле «пять на пять». Это событие стало кульминацией сложного и длительного переговорного процесса между КГБ Беларуси и Агентством разведки Польши, который осуществлялся по прямому поручению Президента Беларуси. В результате операции десять граждан разных стран освобождены и получили возможность воссоединиться с семьями.

