Курс на инновации и адаптацию к меняющимся реалиям медиапространства обозначен сегодня на заседании коллегии Министерства информации, прошедшем под председательством министра информации Дмитрия Жука, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Мининформ.

Заседание коллегии Министерства информации стало по-настоящему резонансным: обозначен четкий курс на инновации и адаптацию к меняющимся реалиям медиапространства, отметили в министерстве.

Лейтмотивом стали слова министра: «Мы Министерство информации, а не министерство газет, журналов и телевизоров. Цифра выходит на первые позиции!».

«Дмитрий Жук призвал к цифровой трансформации, сохранению уникальных изданий и усилению контроля за качеством регионального вещания, в своей речи свободно переходя с русского на белорусский язык, и это неслучайно», — отметили в Мининформе.



Книгоиздание: поиск новых форматов — залог выживания

Перед представителями книгоиздательской отрасли министр информации поставил амбициозную задачу: искать новые направления и новые возможности. Особую тревогу у главы ведомства вызывают судьбы литературных журналов. По его словам, очень не хочется потерять журналы «Маладосць» и «Полымя» и допустить, чтобы они стали историей.

Дмитрий Жук подчеркнул, что простые испытанные методы уже не будут работать. Отметил, что надо подходить нестандартно, жизнь поменялась. «Это прямая отмена старой модели «выпустили книгу/журнал — и ладно», — сказал он.

Издателей призвали перестать надеяться на привычные схемы распространения и читательские привычки прошлого. Министр выразил уверенность в плодотворном сотрудничестве с Министерством образования для поиска новых решений, поскольку «система потребления поменялась, у многих молодых людей нет телевизора дома, у них вся жизнь в гаджетах, в руках». Значит, и подходы должны быть другими, уверен он.

Региональные СМИ: интернет-присутствие и собственный контент — под особым контролем

Важной темой стало содержание регионального вещания. «Сокращение собственного контента и производства недопустимо. Этот вопрос будет взят под особый контроль», — указал министр.

В то же время для усиления онлайн-присутствия принято решение организовать во втором полугодии 2026 года семинары-практикумы. Эти мероприятия, основанные на детальном анализе корпоративных сайтов, аккаунтов в социальных сетях, мессенджерах и на видеохостингах, будут направлены на улучшение работы региональных теле- и радиовещательных СМИ в интернет.

Полиграфия и социально значимые издания: развитие и лицензирование

На заседании также были рассмотрены перспективы развития УП «Издательство «Мастацкая літаратура» по итогам отчета директора, изменения в плане выпуска социально значимых изданий на 2026 год, а также ключевые вопросы лицензирования полиграфической деятельности.

По каждому пункту повестки дня были приняты решения, ориентированные на дальнейшее развитие и модернизацию информационного пространства страны.