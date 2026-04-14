В состав государственного обеспечения детей-сирот включены расходы на приобретение лекарственных средств и медицинских изделий. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель начальника управления воспитательной и социальной работы главного управления идеологической, воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Елена Симакова.

Правительством увеличена финансовая поддержка детей-сирот. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин.

Документ предусматривает порядок улучшения условий государственного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. «Это один из шагов по постоянному постепенному улучшению положения детей, находящихся на гособеспечении, — отметила Елена Симакова. — Расходы на питание, приобретение мягкого инвентаря, одежды, обуви увеличиваются постоянно с учетом роста цен на основные товары. В данном случае постановление предусматривает рост этих расходов на 5-22% по различным направлениям. Затрагивает оно и семейные формы устройства — это приемные, опекунские семьи, детские дома семейного типа, а также детские интернатные учреждения и учреждения, где дети находятся на гособеспечении, например, вузы, колледжи».

Впервые документом предусмотрен размер выплат приемным родителям или государственным опекунам детей-сирот на приобретение медицинских товаров и лекарственных средств, в том числе очков. «Ранее такие суммы в рамках государственного обеспечения не выделялись и эти товары приобретались родителями и опекунами за счет собственных средств и других источников. Сегодня эта норма включена в постановление правительства. Теперь ежемесячно будет выделяться определенная сумма на приобретение таких необходимых товаров для роста и развития детей», — проинформировала представитель Минобразования.

В настоящий момент около 17,5 тыс. человек находятся на государственном обеспечении. Последнее повышение денежных норм расходов проходило в декабре 2023 года.

