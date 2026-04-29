Министерство юстиции проведет 30 апреля акцию по правовому консультированию, приуроченную к Празднику труда, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минюста.



В ходе консультирования, которое пройдет в формате прямой телефонной линии с 10.00 до 12.00, граждане смогут получить ответы на интересующие их вопросы, не требующие ознакомления с документами.

По вопросам нотариальной деятельности следует звонить по телефонам 8 (017) 211-01-85, 8 (017) 200-06-18; легализации (апостилирования) официальных документов, составленных на территории Беларуси, — 8 (017) 211-01-93; принудительного исполнения исполнительных документов — 8 (017) 200-06-17.