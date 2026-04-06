Остатки безалкогольных напитков и соков на 1 мая не будут подлежать маркировке, сообщили БЕЛТА в Министерстве по налогам и сборам.



«Министерство по налогам и сборам напоминает о том, что с 1 мая 2026 года вводится обязательная маркировка средствами идентификации безалкогольных напитков и соков. При этом обязанность маркировки их остатков планируется упразднить (подготовлен соответствующий проект нормативного правового акта)», — рассказали в МНС.

Субъектам хозяйствования — производителям и импортерам безалкогольных напитков и соков рекомендуется уже сегодня начать организацию работы по переходу с 1 мая 2026 года на обязательную маркировку этих товаров средствами идентификации.