В настоящее время пользователям доступно более 250 аудиопроизведений белорусских классиков и современных авторов:

В марте 2026 года создан раздел «Свае творы чытаюць аўтары», куда помещены предоставленные Белорусским государственным архивом кинофотофонодокументов уникальные произведения в исполнении Я.Коласа, Я.Купалы, В.Короткевича, М.Танка, А.Кулешова, П.Панченко.

Внедрен ряд функций, повышающих удобство для пользователей: теперь можно отмечать и сохранять любимые книги для быстрого доступа (создан раздел «Выбранае»), а также делиться ими в социальных сетях и мессенджерах. В случае выхода и закрытия приложения при повторном открытии осуществляется возврат на место прослушивания аудиокниги.

Проект создан по инициативе и под эгидой Министерства информации. В целях наполнения приложения осуществляется сотрудничество с Белтелерадиокомпанией и Белорусским государственным архивом кинофотофонодокументов.

