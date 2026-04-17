В Гомеле подвели итоги республиканской олимпиады по информационным технологиям IT-Challenge-2026.

«Участники показали высокий уровень подготовки, умение мыслить нестандартно и работать сообща, принимать решения в условиях ограниченного времени», – отметил заместитель председателя облисполкома Дмитрий Алейников.

Победителями III республиканской олимпиады по информационным технологиям среди студентов IT-Challenge-2026 стала команда военного факультета Белорусского университета информатики и радиоэлектроники. Второе место завоевали ребята из ГГУ имени Ф. Скорины, замкнули тройку лидеров представители Гродненского университета имени Янки Купалы.

На торжественной церемонии объявили результаты областного турнира школьников по программированию. Лучшими стали ребята из Чечерского района, второе место у учащихся Петриковщины, а третье – у представителей Буда-Кошелева.

