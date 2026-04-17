Моему ребенку летом исполнится 15 лет. В период летних каникул он желает подработать. Я не возражаю. Возможно ли заключение с ним трудового договора? Какая норма продолжительности рабочего времени у несовершеннолетних?





Отвечает адвокат, заведующий юридической консультацией Добрушского района Виктория Романчикова.

В соответствии со ст.21 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее — ТК) заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими шестнадцати лет.

С письменного согласия одного из родителей (усыновителей (удочерителей), попечителей) трудовой договор может быть заключен с лицом, достигшим четырнадцати лет, с соблюдением условий, предусмотренных ст.272 ТК.

Согласно ст.272 ТК трудовой договор может быть заключен с лицом, достигшим четырнадцати лет, для выполнения легкой работы или занятия профессиональным спортом, которые:

1) не являются вредными для его здоровья и развития;

2) не препятствуют получению общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования.

Справочно: Перечень легких видов работ, которые могут выполнять лица в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, утверждается республиканским органом государственного управления, проводящим государственную политику в области труда.

Таким образом, трудовой договор с вашего письменного согласия может быть заключен с вашим ребенком для выполнения им легкой работы в соответствии с законодательством.

В силу ст.114 ТК для работников моложе восемнадцати лет устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени: в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет – не более 23 часов в неделю, от шестнадцати до восемнадцати лет – не более 35 часов в неделю (ч.1).

Главное управление юстиции Гомельского облисполкома