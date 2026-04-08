Присутствие Гянджинского автомобильного завода и МТЗ на рынке Азербайджана длится уже более 20 лет. После визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Беларусь, лидерами было принято решение о запуске совместного производства.





Как рассказал генеральный директор ОАО «МТЗ» Тарас Мурог, ежегодно предприятие старается поставлять не менее 700 единиц техники в Азербайджан. В основном это машины мощностью 80-120 лошадиных сил. Сейчас расширяется мощностной ряд и номенклатура, а также будет обсуждаться расширение присутствия МТЗ, в том числе в сегменте более мощных тракторов на рынке страны. «Что касается моделей, которые подойдут под конкретный рынок, – здесь все индивидуально. Я думаю, что в процессе переговоров мы найдем требуемые ниши: посмотрим и маленькие тракторы для бахчеводства, и более мощные на 350 лошадиных сил. Я убежден, что любая техника сможет найти отклик у клиента, – обратил внимание гендиректор. – МТЗ и Гянджинский автомобильный завод – долгосрочные и надежные партнеры».

О том, что на сегодняшний день около 80% рынка продаж тракторов Азербайджана занимает совместная продукция, и это лучший показатель надежности и качества техники, говорит и глава Гянджинского автомобильного завода Ханлар Фатиев. «Мы продолжаем работать над расширением модельного ряда: новую технику, представленную на выставке МТЗ, планируем в скором времени собирать в Гяндже для азербайджанского рынка, особенно востребованную на восстановленных территориях страны», – рассказал он.

Сотрудничество выходит и за пределы двух стран. Совместно с МТЗ Гянджинский автозавод планирует развивать поставки на третьи рынки. В частности, будет возобновлен проект по Турции, который ранее был приостановлен. В начале мая в Азербайджане пройдет международная выставка, где автозавод вместе с МТЗ представят современные аграрные технологии.

Делегация из Азербайджана с особым интересом посетила выставочные площадки МТЗ, где наряду с флагманской техникой Минского тракторного завода были представлены новейшие разработки других промышленных лидеров Беларуси. Визит завершился переговорами, в ходе которых стороны обсудили конкретные шаги по расширению торгово-экономических связей, заложив прочный фундамент для новых совместных проектов и дальнейшего укрепления дружественного партнерства.

По материалам БелТА подготовила Татьяна Титоренко