Родился наш земляк в далеком 1926 году, 9 февраля. Когда началась Великая Отечественная, он был пятнадцатилетним подростком. В период оккупации гитлеровскими захватчиками родного края вместе с отцом участвовал в партизанском движении, отважно сражаясь за освобождение Родины от фашизма. Был награжден за труд и воинскую службу в тылу.

В послевоенные годы Александр Федосович жил в деревне Селец. Много лет отдал сельскому хозяйству: работал в животноводческой отрасли.

Мы, потомки поколения Победителей, благодарны ветерану за мирное небо, за стойкость духа, пример жизнелюбия, за добросовестный труд.

От лица всех жителей Будакошелевщины выражаем глубокие соболезнования родным и близким ветерана и скорбим вместе с ними. Светлая память об Александре Федосовиче навсегда останется в наших сердцах.