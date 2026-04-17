Сегодня на базе средней школы №1 райцентра состоялся районный этап слета-конкурса отрядов юных инспекторов дорожного движения. Участие ­­в нем приняли 7 отрядов ЮИД из Глазовской, Пенчинской, Узовской, Уваровичской, Бушевской школ, СШ №1 и гимназии райцентра.

Программа включала пять конкурсов. Ребята мерились силами в фигурном вождении велосипеда, успешно прошли испытания на знание ПДД и правил оказания первой медицинской помощи. Творческий потенциал участники проявили в конкурсах «Обучающая (познавательная) программа» и «Плакат социальной рекламы по безопасности дорожного движения».

По итогам мероприятия лидирующую позицию заняли учащиеся Пенчинской школы, на втором месте гимназия райцентра и третье место у Глазовской школы. Приз зрительский симпатий получили Уваровчане.

Победители награждены дипломами и сладкими призами от сотрудников ГАИ и РОО «Патриоты Беларуси».

Пожелаем удачи отряду юных инспекторов дорожного движения Пенчинской школы на областном этапе слета-конкурса.

Ирина Снежная

Фото автора