Сегодня на большей части территории региона ожидаются кратковременные дожди и прогнозируется сильный порывистый ветер.

Госавтоинспекция рекомендует водителям соблюдать повышенную осторожность при управлении любым видом транспорта.

Основные рекомендации:

⏺ снизить скорость и увеличить дистанцию до других транспортных средств;

⏺ включить ближний свет фар или противотуманные фары для лучшей видимости;

⏺ избегать резких маневров и торможений;

⏺ при подъезде к пешеходным переходам заблаговременно снижать скорость;

⏺ следить за работой стеклоочистителей и состоянием дворников;

⏺ будьте особенно внимательны на участках дорог с повышенной скользкостью (мосты, эстакады, низины).

Пешеходам также следует быть осторожными, переходить дорогу только в установленных местах с разумной осмотрительностью, после оценки расстояния до приближающихся транспортных средств и их скорости.

В условиях недостаточной видимости и в темное время суток, используйте световозвращающие элементы.

Берегите себя и соблюдайте Правила дорожного движения!

Госавтоинспекция Гомельщины