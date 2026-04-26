Сегодня на большей части территории региона ожидаются кратковременные дожди и прогнозируется сильный порывистый ветер.
Госавтоинспекция рекомендует водителям соблюдать повышенную осторожность при управлении любым видом транспорта.
Основные рекомендации:
⏺ снизить скорость и увеличить дистанцию до других транспортных средств;
⏺ включить ближний свет фар или противотуманные фары для лучшей видимости;
⏺ избегать резких маневров и торможений;
⏺ при подъезде к пешеходным переходам заблаговременно снижать скорость;
⏺ следить за работой стеклоочистителей и состоянием дворников;
⏺ будьте особенно внимательны на участках дорог с повышенной скользкостью (мосты, эстакады, низины).
Пешеходам также следует быть осторожными, переходить дорогу только в установленных местах с разумной осмотрительностью, после оценки расстояния до приближающихся транспортных средств и их скорости.
В условиях недостаточной видимости и в темное время суток, используйте световозвращающие элементы.
Берегите себя и соблюдайте Правила дорожного движения!