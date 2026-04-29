В центре внимания — Калинковичский, Мозырский и Хойникский районы. Представители государственных органов, курирующие вопросы туризма, туроператоры, экскурсоводы, туристические организации знакомятся с объектами патриотического, историко-культурного, экологического направления.

Программа рассчитана на два дня. Для участников организовали экскурсию по мемориальному комплексу «Озаричи», Мозырскому замку, музею «Палеская веда», экотропе «Мозырские овраги». Кроме того, в мрашрут включены объекты религиозного туризма и археологический музей под открытым небом на месте стоянки первобытного человека в Юровичах.

Отдельного внимания заслуживает визит в Полесский государственный радиационно-экологический заповедник – в год 40-летия аварии на ЧАЭС знакомство с этим объектом становится важным элементом осмысления техногенных катастроф и развития туризма на пострадавших территориях.

