Комитетом государственного контроля Гомельской области в рамках упреждающего контроля за эффективностью проводимых госорганизациями области закупок, установлено, что одно из промышленных предприятий г. Гомеля объявило закупку услуг по аренде вилочного погрузчика с экипажем для выполнения погрузочно-разгрузочных работ на своем производственном участке за 450 тыс. руб.

В ходе анализа контролерами было установлено, что стоимость приобретения собственного погрузчика экономически более выгодна, нежели его аренда, затраты на которую значительно превышают рыночную цену техники и затрат на ее содержание.

Так, стоимость нового погрузчика с требуемыми характеристиками на дату закупки не превышала 65 тыс. руб., затраты на его содержание с учетом зарплаты водителей – 90 тыс. руб., что почти в 3 раза ниже стоимости его аренды только за 2026 год.

После вмешательства Комитета закупка услуг по аренде была отменена, предприятием принято решение о приобретении погрузчика.

