Комитет государственного контроля Гомельской области изучает эффективность проводимой работы по продаже имущества госпредприятий и акционерных обществ с долей государства в рамках ведения исполнительных производств.

В этих целях 30 апреля по телефонам 8 (0232) 21-03-20, 23-83-88 в областном КГК будет проводиться горячая телефонная линия.

Граждане с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 могут сообщить об имеющихся проблемах в приобретении реализуемого с торгов имущества, последующей регистрации приобретенных объектов из-за ненадлежащего оформления документации на них, полноты и качества описи реализуемого имущества и других проблемных вопросах при ведении исполнительных производств.

Поступившая информация будет изучена специалистами и, при необходимости, Комитетом будут приняты соответствующие меры реагирования.