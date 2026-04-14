Сельхозпредприятия района приступили к севу однолетних культур, предназначенных на корм скоту. На эти цели отведено 1780 га.

В КСУП «Губичи», например, по плану семена необходимо внести на 300 га, чем и занимаются в эти дни трактористы-машинисты Тахир Гурбанов и Владимир Радченко. Тахир Ханиевич – опытный механизатор, в хозяйстве более 30-ти лет. Уроженец Туркменистана сейчас засевает поля на тракторе «Беларус» с мозырской 4-метровой сеялкой. Старается идти ровно, не оставлять незасеянными участки земли. В противном случае на «проплешинах» вырастут сорняки и размножатся вредители – и пострадает будущий урожай.

Как признается Тахир Гурбанов, он счастлив жить и трудиться в Беларуси. «Здесь нас обеспечили работой и жильем, у нас с супругой появились на свет двое сыновей. Мне было непросто освоиться в новом коллективе, но местные работники помогали, подсказывали. А сейчас я уже и сам могу обучать молодых аграриев. Главное – стараться. Если есть старание и желание трудиться, тогда все получится», – убежден он.

В отличие от напарника, Владимир Радченко пришел в КСУП «Губичи» совсем недавно, около месяца назад. До этого работал в широковском колхозе, затем в Буда-Кошелевском опытном лесхозе, был одним из лучших вальщиков леса. «Не сомневаюсь, что и в этом хозяйстве мне тоже удастся проявить свои лучшие качества. Для этого здесь созданы все условия. Чувствую доверие со стороны руководства сельхозпредприятия и стараюсь не подводить», – признался механизатор.

Удостоверение тракториста Владимир Радченко получил еще на Родине, в Ростовской области (Россия), где учился в училище на тракториста-машиниста. В Беларусь механизатор переехал с супругой, уже здесь они воспитали двух дочерей.

Евгений КОНОВАЛОВ

Фото автора