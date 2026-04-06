Главный технический инспектор труда Гомельского областного объединения профсоюзов Анатолий Лапуть посетил филиал ОАО «Гомсельмаш» «Юбилейный-Агро».

В центре внимания инспектора – организация весенне-полевых работ. На мехдворе он ознакомился с процессом подготовки техники и состоянием комнаты приема пищи. Во время посещения мехмастерской трактористы-машинисты Василий Абраменко и Игорь Тотиков ремонтировали передний мост трактора. Анатолий Николаевич отметил, что работа выполнялась с соблюдением техники безопасности.

– Обеспечение безопасности при проведении посевной кампании и питание механизаторов – эти вопросы сегодня у профсоюзов находятся на контроле, – подчеркнул Анатолий Лапуть. – В «Юбилейном-Агро» оперативно ведутся восстановительные работы. Не забывают здесь и о своевременном инструктаже персонала.

Среди тех, кто следит за проведением ремонта в срок, – инженер по эксплуатации машинно-тракторного парка Александр Артемьев. Молодой специалист пришел в хозяйство из местного аграрно-технического колледжа. Анатолий Лапуть пожелал начинающему инженеру успехов в труде.

Как организовано питание механизаторов в хозяйстве, инспектор увидел в столовой. Он обратил внимание на наличие средств гигиены, медицинской аптечки, а также на соответствующее хранение продуктов питания на складе. Анатолий Николаевич ознакомился с меню. Как пояснила заместитель директора по идеологической работе Наталья Лутченко, повара стараются ежедневно удивлять различными блюдами. Например, сегодня это были наваристый суп, гречка с курицей и подливкой, компот из сухофруктов. Слова идеолога подтвердили и занятые на севе ярового ячменя Иван Шелешко и Дмитрий Тотиков, отметив, что обеды не только разнообразные, но и очень сытные.

– На 6 апреля в сельхозпредприятии засеяно 583 гектара из 960-ти, – рассказал директор филиала ОАО «Гомсельмаш» «Юбилейный-Агро» Сергей Дрозд. – Параллельно ведем подкормку озимых зерновых культур, закрываем влагу, дискуем почву, вносим минеральные удобрения. В поле сейчас находятся 26 единиц техники.

Более половины площадей засеяно и в целом по району. По словам главного специалиста отдела механизации и растениеводства управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Николая Круглякова, аграрии Будакошелевщины уже засеяли яровыми культурами 5171 га из запланированных 8710 га, что составляет 59 процентов.

