В период с 18 по 21 апреля на отселенных территориях будет организован беспропускной режим, пребывание в них разрешено с 8.00 до 17.00.





Кроме того, беспропускной режим будет действовать 12 апреля в Ветковском районе на кладбищах отселенных н.п. Борьба, Косицкая, Попсуевка, Рудня-Шлягина, Сивинка, а 9 мая – в Хойникском на кладбище в д. Борщевка.

Проезд к местам упокоения отселенных н.п. Белая Сорока, Хатки, Хутор Лес, Боровичи в Наровлянском районе будет осуществляться только 19 и 21 апреля с 10.00 до 15.00.

Въезд автотранспорта и граждан на территорию Полесского государственного радиационно-экологического заповедника будет производиться только после инструктажа на КПП.

Для посещения кладбищ гражданам необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документы на транспортное средство.

Обращаем внимание, что кладбища в Хойникском, Брагинском и Наровлянском районах находятся не только в заповеднике, но и в пограничной зоне. Для иностранных граждан требуется дополнительный пропуск в погранзону (оформляется в территориальных органах погранслужбы), для граждан Беларуси пропуск необходим при посещении кладбищ в пограничной полосе. За подробной информацией – в Госпогранкомитет (GPK.GOV.BY).

При нахождении на загрязненных территориях необходимо соблюдать элементарные меры защиты: использовать марлевые повязки, резиновые перчатки, взять сменную одежду. По окончании работ верхнюю одежду следует тщательно встряхнуть, промыть водой открытые участки тела, обувь и инструменты.

Находясь на территории радиоактивного загрязнения, запрещается отклоняться от маршрута движения, разводить костры, поджигать траву и растительность. Образовавшийся мусор после уборки могил необходимо складировать в специально оборудованных для этого местах. Сжигание мусора строго ЗАПРЕЩЕНО. Нарушители порядка, а также лица, пытающиеся незаконно вывезти материальные ценности, будут привлечены к ответственности.

Прибывшие с родителями дети должны постоянно находиться в поле зрения и не отлучаться далеко от кладбища, так как рискуют пораниться о ветви упавших деревьев, получить травму в заросших травостоем ямах. Не исключено и падение в шахты заброшенных колодцев.

Подъезды к некоторым местам захоронений затруднены. Мобильная связь в зоне отселения неустойчивая. Просьба с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

Подробную информацию о порядке въезда и пребывания на территориях зон отчуждения и отселения можно получить в Главном управлении по проблемам ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС Гомельского облисполкома по адресу: г. Гомель, проезд Чачина, 2, тел.: 8 (0232) 29-37-10, 29-37-12, 23-27-13, а также по адресу: г. Чечерск, ул. Советская, 17, тел. 8 (02332) 7-88-35.

При возникновении чрезвычайных ситуаций незамедлительно обращайтесь к представителям заповедника, РОВД, РОЧС или лесхозов.

Подготовила Елена БЕЛКО