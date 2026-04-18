Наталья Петкевич отметила, что к субботнику присоединились около 2,3 млн человек. «Это очень хорошая цифра. По всем регионам республики люди занимаются благоустройством территорий, посадкой деревьев», — отметила Наталья Петкевич.

Перед Радуницей и в канун 9 Мая люди приводят в порядок после зимы и памятники, и захоронения, которые сделаны в честь Победы в Великой Отечественной войне, в память об ушедших. «Мы все осознаем: наша страна — это только то, что мы можем сделать своими руками. Поэтому и озеленить, и убрать, и привести в порядок, и отдать дань памяти — это то, что мы все делаем, — сказала вице-премьер. — Хорошо, что это у нас в душе, вот эта «талака», и мы ее проявляем на благо всех нас».

По словам Натальи Петкевич, патриотизм — это делать что-то для своей страны. «Думаю, передаваемое из поколения в поколение, воспитываемое чувство любви и отношения к собственной стране как к своему дому — это и есть патриотизм», — подчеркнула она.