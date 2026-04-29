Вспышка предпоследнего класса мощности зафиксирована сегодня на Солнце. Об этом сообщили ТАСС в российском Институте прикладной геофизики.

«28 апреля в 15.33 по мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4420 (N14W37) зарегистрирована вспышка M1.0 продолжительностью 23 минуты», — отмечается в сообщении.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на 1 кв.м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

