Благодаря выпавшим осадкам, на территории Буда-Кошелевского района установился I класс пожарной опасности, в связи с чем посещение леса разрешено!

С картой запретов и ограничений на посещение лесов в районах Республики Беларусь 🇧🇾вы можете ознакомиться здесь.

В случае обнаружения возгорания или лесного пожара, незамедлительно информируйте об этом сотрудников ближайшего лесничества или лесхоза по телефону 7-52-71 или МЧС по телефону 101!

Берегите природу! Бережное отношение к природе — это наш долг и ответственность.

Буда-Кошелевский опытный лесхоз