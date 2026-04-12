Министерство лесного хозяйства совместно с другими государственными органами активно реализует меры по предотвращению ДТП с участием диких животных. Применяется комплексный подход, включающий обустройство транспортной инфраструктуры и внедрение интеллектуальных систем.

В Минской области на трассе М6 планируют установить системы предупреждения водителей о животных на дороге. В Гомельской области успешно прошла апробацию «умная» система, предупреждающая водителей о выходе животных на проезжую часть, – цитирует БЕЛТА начальника отдела охотничьего хозяйства Минлесхоза Александра Козореза. – Ее преимущество – относительно невысокая стоимость ($40–50 тыс.), устройство надземного перехода обойдется минимум в $1 млн.

Как это работает?

О том, как устроен интеллектуальный наземный переход для диких животных на участке автодороги М‑10 граница России (Селище) – Гомель – Кобрин, рассказывал Минтранс Беларуси.

Конструкция включает в себя защитный забор длиной 2,6 км и два участка дороги шириной 10 м с шероховатым покрытием, нанесенным до и после перехода, что должно удерживать копытных в нем. Предусмотрено дорожное освещение с двух сторон объекта на расстоянии 65 метров.

Кроме того, переход оснащен интеллектуальной системой распознавания выхода животных на проезжую часть. Сюда входят две гибридные видеокамеры (работают в оптическом и инфракрасном диапазоне, фиксируют факт появления животного), радар-детектор и светодиодные знаки «Дикие животные». Информация с видеокамер и радара-детектора передается на промышленный компьютер, где система формирует общую настраиваемую зону детекции животных.

Также на экспериментальном участке совместно с ГАИ разработана схема организации дорожного движения:

за 360 м перед переходом установлен дорожный знак;

в темное время суток водитель должен поэтапно снижать скорость со 100 до 90 км/ч – за 260 м до перехода;

с 90 до 70 км/ч – за 60 м до перехода;

когда дикое животное покидает зону контроля, светодиодные знаки и дорожное освещение выключаются до следующего его появления.

Что еще?

Значительное внимание уделяется и ограждению дорог. «Сейчас защищено не более 3% дорожной сети, однако этот показатель ежегодно растет», – отметил Александр Козорез.

Дополнительным направлением работы является контроль за популяциями, который также координирует Министерство лесного хозяйства.

Отдельно начальник отдела отметил, что стоит развеять распространенный миф об ответственности водителей. «Многие полагают, что за ДТП с диким животным даже в зоне действия знака «Дикие животные» предусмотрены штрафы или возмещение ущерба. Водителям в таких ситуациях не предъявляют претензий», – пояснил Александр Козорез.

ГАИ рекомендует

Если на трассу перед вашей машиной выбежало дикое животное, постарайтесь избежать главных ошибок, которые стоят жизни. Многие водители в панике крутят руль или давят на газ, надеясь проскочить. Этого делать точно не стоит.

В первую очередь, необходимо сделать все, чтобы предотвратить опасное сближение. Для этого ГАИ рекомендует снижать скорость на отрезках дорог, обозначенных знаками 1.25 «Дикие животные». В сумерки и ночью звери наиболее активны. Если видите на обочине светящиеся глаза – это животное, а не светоотражатель.

Тормозите плавно, но сильно. Не сигнальте! Резкий звук дезориентирует зверя, и он кинется под колеса.

Объезжать животное не надо! Лучше врезаться в него, чем уйти на «встречку» или в кювет. Лобовое столкновение с автомобилем или деревом почти всегда опаснее удара о зверя.

Что делать, если сбили животное? Остановитесь. Покидать место ДТП нельзя, так как это грубое нарушение ПДД, влекущее административную ответственность (штраф 5–25 базовых величин, лишение прав до 2 лет или арест). Это приравнивается к попытке скрыть правонарушение, а при наличии пострадавших может повлечь уголовную ответственность за оставление в опасности.

Вызовите ГАИ по номеру 102, если пострадали люди – скорую по номеру 103.

Не забирайте тушу с собой. В Беларуси дикое животное принадлежит государству. Забрав его, вы автоматически становитесь браконьером.

1prof.by