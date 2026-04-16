Мероприятие, в котором принял участие первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Александр Ковалев, прошло в рамках единого дня информирования на тему «Чернобыль: от возрождения до устойчивого развития».

Елена Филипович отметила, что государством делается многое для того, чтобы вернуть в оборот загрязненные земли, возродить на них жизнь. «Если раньше чистым, не загрязненным радионуклидами в области считался только Октябрьский район, то сейчас к нему добавился Петриковский, – подчеркнула Елена Петровна. – И в других регионах проводится большая работа по «реанимации» земель. За бюджетные средства идет известкование почвы. Доломитовая мука не позволяет радионуклидам проникать в растения и накапливаться в них. В итоге мы получаем чистую продукцию. Минеральные удобрения также помогают справиться с цезием и стронцием. В этом году Гомельщине Государством выделено 85 миллионов рублей на их закупку. Это еще один пример заботы руководства страны о том, чтобы мы могли получать чистые зерно, мясо и молоко. И по введению в оборот земель проводится немалая работа. Только за 2025 год в целом по области удалось ввести 2500 га.

Александр Ковалев, продолжая тему, рассказал о вводе в сельхозоборот ранее загрязненных площадей на Будакошелевщине. Так, в прошлом году в СУП «Андреевка» появились дополнительные 70 га. Данные работы в районе продолжаются.

Евгений Коновалов

Фото автора