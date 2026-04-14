Православная церковь чтит память преподобного Тита Чудотворца и мученика Поликарпа Александрийского. В народном календаре этот день называется Поликарповым днем, или Бесхлебицей.
Что нельзя делать
- 15 апреля ни в коем случае нельзя долго спать и лениться. Говорили, что праздность в этот день может привести к потере работы и финансовым трудностям. Чем больше дел успеете сделать, тем больше шансов сохранить денежную удачу.
- Запрещено убивать пауков у себя дома. Нарушение этого запрета могло обернуться нищетой.
- Не следует браться за рукоделие, да и вообще использовать какие-либо острые предметы, включая ножи. Наши предки верили, что это может спровоцировать домашние ссоры и конфликты. Даже хлеб предпочитали не резать, а отламывать руками.
- Лучше не кормить ворон. Эти птицы имели дурную репутацию, и угощение их могло навлечь неудачу.
- В этот день не следует думать о плохом и жаловаться на судьбу. Такие мысли могли привлечь новые, сложные проблемы.
- Не нужно оставлять открытыми окна и двери. Считалось, что ветер может «выдуть» из дома благополучие.
- Нельзя держать на столе пустую посуду. Тарелки и чашки следовало убирать сразу после еды, иначе сулили бедность и неудачи.
Что можно делать
- День идеально подходил для уборки, стирки и глажки. Порядок в доме, как считалось, способствовал финансовому благополучию.
- Постарайтесь не вспоминать о былом и не тревожиться о будущем. Будьте терпеливы и милосердны по отношению к окружающим вас людям. В этом случае вам не будет грозить одиночество.
- Помощь хотя бы одному человеку обещала сторицей вернуться добром.
- День был связан с торговлей. Считалось, что большая скидка первому покупателю принесет удачу в делах. Важно было не тратить все деньги, оставляя хоть небольшую сумму в кошельке. Деньги лучше было класть на поверхность, а не передавать из рук в руки.
- Для привлечения богатства рекомендовалось приобрести красный кошелек, так как этот цвет издавна ассоциировался с достатком.
Приметы о погоде
- Солнце говорит о том, что весна окончательно вступила в свои права. Этот сезон больше не принесет ни морозов, ни снегопадов.
- Если дует северный ветер, стоит готовиться к похолоданию, а вот южный, напротив, указывает на потепление.
- Треск льда на реках и озерах считали добрым знаком. Наши предки верили, что урожай в этом году будет щедрым, поэтому голода можно не бояться.
- Если птицы попрятались, следующий день будет ненастным. Пернатые чирикают и прыгают с ветки на ветку? В ближайшее время погода улучшится.
Подготовила Екатерина Зайкова