По народному календарю, 20 апреля отмечается Акулинин день. Православная церковь вспоминает мучеников Руфина и Акилину, которые обратили в христианство 200 римских воинов.

Что нельзя делать

Нельзя ходить к водоемам в одиночку и без оберега. Русалки могли утащить неосторожного в воду. Для защиты носили с собой веточку полыни или чеснок — эти растения русалки не переносят.

Нельзя смотреть на луну и звезды через окно. Считалось, что лунный свет через стекло может лишить женщину красоты и жизненной силы. Наблюдать за ночным небом можно было только выйдя на улицу.

Нельзя тратить последние деньги и одалживать. Если опустошить кошелек в этот день, весь год будешь жить в бедности. Одалживая деньги, можно спугнуть финансовую удачу.

Нельзя начинать новых дел. Считалось, что все проекты, начатые 20 апреля, потерпят крах из-за козней нечистой силы или обмана партнёров.

Нельзя передавать соль из рук в руки. Отдавая соль в долг или просто так, можно отдать свое счастье и здоровье. Соль — оберег дома, ее берегли.

Нельзя долго смотреться в зеркало. По поверьям, нечисть может похитить через отражение молодость и красоту.

Нельзя оставлять мусор в доме, особенно у входной двери — это способно отпугнуть счастье и достаток.

Что можно делать

Умываться «серебряной» водой. Девушки и женщины накануне вечером бросали в емкость с водой серебряную монету или ложку, а утром 20 апреля этой водой умывались, читая заговор на красоту и здоровье. Считалось, что ритуал дарит молодость и свежесть на весь год.

Задабривать русалок. На берегу реки или озера оставляли подношения: лоскуты ткани, рушники, старую одежду. Верили, что довольные духи не будут трогать скот, детей и не помешают летом рыбачить и купаться.

Наводить порядок в доме. Хорошо проветривали помещения, стирали белье. Считалось, что ветер «выдувает» из дома болезни и неудачи.

Заниматься огородом. День считался благоприятным для труда на земле — важно было встать пораньше, чтобы удача не отвернулась.

Проводить ритуалы на богатство. Пекли хлеб, в горбушку запекали монету, заворачивали в белую ткань, перевязывали красной лентой и закапывали под яблоней с восточной стороны дома. Считалось, что с первыми плодами дерева в дом придет достаток.

Приметы о погоде

Если утром дождь, а потом гремит гром – впереди ясная погода.

Гром без дождя к ненастью к ночи.

Звездная ночь к большому числу грибов.

Ударил мороз — к урожаю хлеба.

Подготовила Екатерина Зайкова