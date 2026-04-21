22 апреля православные христиане чтят память святого Вадима архимандрита, в народном календаре этот день известен как Вадимов день. В старину этот день связывали с рядом примет и традиций, некоторые из них дошли до наших дней.





Что нельзя делать

Незамужним девушкам категорически запрещалось садиться на подоконник, чтобы не отпугнуть суженого на целый год. Также им не рекомендовалось смотреть в окно после заката, так как это могло привести к одиночеству.

Не стоит принимать презенты от малознакомых людей, так как вещи могут быть «испорчены». По этой же причине нельзя подбирать ценные находки с земли.

Чтобы не перенять чужие болезни и проблемы, избегайте примерять чужую одежду и обувь, даже в магазинах. Лучше отложить покуп новый гардероб на другой день.

Замужние женщины не должны жаловаться на супругов своим знакомым. Вынося сор из избы, можно лишь ухудшить отношения в семье.

После захода солнца стоит воздержаться от пересчета денег и выплаты долгов, чтобы не навлечь на себя нищету.

Не повезет и тем, кто решит поспать подольше 22 апреля. Якобы из-за этого можно лишиться всех накоплений и даже работы.

Вадимов день – не время для сплетен, так как это может навредить репутации

Дата решительно не подходит для уборки. Тот, кто рискнет мыть или подметать полы, прогонит из дома удачу.

В этот день не следует стричь волосы и делать маникюр, так как можно жизнь свою укоротить.

Не стоит смотреться в зеркало вместе с кем-то. Один человек заберет себе везение и счастье другого. Во всяком случае, в это верили наши предки.

Что можно делать

22 апреля было принято чистить водоемы и убирать мусор около родников. Люди набирали чистую воду, чтобы умыться. Согласно давним поверьям, так можно «смыть» с себя все болезни.

Родниковую воду использовали для заговоров на удачу. Девушки проводили ритуалы для привлечения суженого, а те, кто нуждался в деньгах, бросали в ведро с водой серебряную монету, умываясь ею, чтобы привлечь богатство.

Вадимов день – благоприятное время для работы и завершения начатых дел. Не бойтесь просить о помощи – друзья и коллеги поддержат вас.

Дата подходит для встреч с близкими и знакомыми, а также для примирения с теми, с кем возникли разногласия.

Если вам приснился кошмарный сон, можете не беспокоиться: он не сбудется. Ночные видения перед 22 апреля вещими не бывают.

Народные приметы о погоде

Если в ночь на 22 апреля в небе много звезд, урожай зерна в этом году будет выдающимся.

Сильный ветер после обеда указывает на то, что май окажется холодным.

Солнце в Вадимов день — добрый знак, предвещающий жаркое лето.

Если одуванчики вовсю цветут, похолодания можно не бояться.