В день Терентия нельзя ни с кем ссориться. Поругавшись с родственником или другом, вы рискуете нажить себе врага. Чтобы не испортить отношения с окружающими, оставьте на потом споры и претензии.
- По народной примете, хвастовство могло обернуться потерей того, чем гордишься. Существует поговорка: «Чем похвалишься, без того и останешься».
- Не стоит обсуждать людей за спиной. Наказанием за нарушение данного правила станет испорченная репутация.
- Мужчинам в этот день не рекомендуется ходить на охоту. Существует поверье, что в этот день охотники могут заблудиться или получить травмы.
- Женщинам мудрецы не советовали использовать острый перец при готовке. Считается, что чрезмерное увлечение специями в этот день может привести к неверности супруга.
- Беременные не должны есть сладкое 23 апреля. По поверьям, это могло негативно сказаться на характере будущего ребенка, сделав его слабовольным.
- Уборку в доме и работу в огороде лучше отложить на более удачное время.Эти дела лучше отложить, так как, по приметам, они не принесут результата и лишь потратят силы впустую.
- Не стоит отказывать просящим, иначе самому вскоре может понадобиться помощь.
- Молодым парням знающие люди в старину советовали не проводить время дома. Существует поверье, что те, кто останется дома, проведут год в одиночестве.
Что можно делать
- День Терентия считается благоприятным для примирения супругов. Можно просить прощения или признаваться в проступках, но при этом запрещено ссориться и драться.
- В этот день принято выносить птицам зерно и крошки хлеба. Наши предки верили, что забота о пернатых, которых считали посредниками между мирами, принесет благосостояние.
- Незамужние девушки часто использовали этот день для предсказания будущего.
- 23 апреля можно ходить в гости и приглашать к себе родных и друзей. Вы сможете помочь друг другу советом или делом, а также договориться о совместном решении финансовых вопросов.
Народные приметы о погоде
- Если солнце покажется в мареве, то урожай будет хорошим.
- Дождь 23 апреля предупреждает о «мокром» лете.
- Гремит гром? Погода в мае окажется непостоянной.
- Сильный ветер после обеда указывает на то, что в следующем месяце могут дарить морозы.
- Большое количество звезд в ночном небе — добрый знак, обещающий большое количество овощей и фруктов этим летом.
Подготовила Екатерина Зайкова