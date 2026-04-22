  • В день Терентия нельзя ни с кем ссориться. Поругавшись с родственником или другом, вы рискуете нажить себе врага. Чтобы не испортить отношения с окружающими, оставьте на потом споры и претензии.
  • По народной примете, хвастовство могло обернуться потерей того, чем гордишься. Существует поговорка: «Чем похвалишься, без того и останешься».
  • Не стоит обсуждать людей за спиной. Наказанием за нарушение данного правила станет испорченная репутация.
  • Мужчинам в этот день не рекомендуется ходить на охоту. Существует поверье, что в этот день охотники могут заблудиться или получить травмы.
  • Женщинам мудрецы не советовали использовать острый перец при готовке. Считается, что чрезмерное увлечение специями в этот день может привести к неверности супруга.
  • Беременные не должны есть сладкое 23 апреля. По поверьям, это могло негативно сказаться на характере будущего ребенка, сделав его слабовольным.
  • Уборку в доме и работу в огороде лучше отложить на более удачное время.Эти дела лучше отложить, так как, по приметам, они не принесут результата и лишь потратят силы впустую.
  • Не стоит отказывать просящим, иначе самому вскоре может понадобиться помощь.
  • Молодым парням знающие люди в старину советовали не проводить время дома. Существует поверье, что те, кто останется дома, проведут год в одиночестве.

Что можно делать

  • День Терентия считается благоприятным для примирения супругов. Можно просить прощения или признаваться в проступках, но при этом запрещено ссориться и драться.
  • В этот день принято выносить птицам зерно и крошки хлеба. Наши предки верили, что забота о пернатых, которых считали посредниками между мирами, принесет благосостояние.
  • Незамужние девушки часто использовали этот день для предсказания будущего.
  • 23 апреля можно ходить в гости и приглашать к себе родных и друзей. Вы сможете помочь друг другу советом или делом, а также договориться о совместном решении финансовых вопросов.

Народные приметы о погоде

  • Если солнце покажется в мареве, то урожай будет хорошим.
  • Дождь 23 апреля предупреждает о «мокром» лете.
  • Гремит гром? Погода в мае окажется непостоянной.
  • Сильный ветер после обеда указывает на то, что в следующем месяце могут дарить морозы.
  • Большое количество звезд в ночном небе — добрый знак, обещающий большое количество овощей и фруктов этим летом.

Подготовила Екатерина Зайкова