Этот день получил название Ирины Рассадницы. Принято высаживать в огороды рассаду, считается, что она хорошо приживется. Второе название — Арина урви берега, связано с сезоном разлива рек.

Что нельзя делать 

  • Стирать и гладить постельное белье или полотенца — считается, что это может привлечь болезни.
  • Ссориться, сквернословить, сплетничать, завидовать и ревновать — негативные слова в этот день имеют особую силу и могут обернуться против того, кто их произнес.
  • Супругам выяснять отношения в спальне — по поверью, подобные выяснения отношений могли привести к разрыву.
  • Женщинам не рекомендовалось заниматься тяжелой работой, чтобы избежать проблем в профессиональной сфере.
  • Завершать какие-либо дела, увольняться, разводиться или разрывать отношения — решение окажется неправильным.
  • Охотиться и рыбачить — считалось, что вместе с добычей в дом можно принести беды.
  • Голыми руками трогать землю — это могло привести к кожным заболеваниям.
  • Уничтожение растений, вытаптывание травы и вред деревьям сулили многочисленные неприятности.
  • Давать или брать взаймы деньги и вещи — вместе с ними можно забрать чужие неприятности.
  • Веселиться и петь — иначе следующий год придется грустить.

Что можно делать 

  • Заниматься рассадой, особенно высаживать капусту. Женщины проводили целый ритуал: надевали много слоев старой одежды, символизирующих листья капусты, и весь день не ели хлеба, чтобы куры не склевали посадки.
  • Посадить комнатное растение — считается, что это принесет в дом удачу и счастье.
  • Побелить стволы деревьев, уберегая их от насекомых.
  • Уделить внимание домовому, оставить ему угощение — тогда он защитит домочадцев и поможет в хозяйственных делах.
  • Думать о хорошем, делать комплименты людям — это привлечет удачу и достаток.

Народные приметы погоды

  • Гулкий гром — к богатому урожаю хлеба.
  • Много майских жуков (хрущей) — к засухе.
  • Ольха зацвела — пора сеять гречиху.
  • Солнечный день — рассада будет удачной.
  • Если овражки «заиграют», а потом замёрзнут — жди помехи на урожай.
  • Радуга — к ухудшению погоды.

Подготовила Екатерина Зайкова