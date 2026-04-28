Этот день получил название Ирины Рассадницы. Принято высаживать в огороды рассаду, считается, что она хорошо приживется. Второе название — Арина урви берега, связано с сезоном разлива рек.
Что нельзя делать
- Стирать и гладить постельное белье или полотенца — считается, что это может привлечь болезни.
- Ссориться, сквернословить, сплетничать, завидовать и ревновать — негативные слова в этот день имеют особую силу и могут обернуться против того, кто их произнес.
- Супругам выяснять отношения в спальне — по поверью, подобные выяснения отношений могли привести к разрыву.
- Женщинам не рекомендовалось заниматься тяжелой работой, чтобы избежать проблем в профессиональной сфере.
- Завершать какие-либо дела, увольняться, разводиться или разрывать отношения — решение окажется неправильным.
- Охотиться и рыбачить — считалось, что вместе с добычей в дом можно принести беды.
- Голыми руками трогать землю — это могло привести к кожным заболеваниям.
- Уничтожение растений, вытаптывание травы и вред деревьям сулили многочисленные неприятности.
- Давать или брать взаймы деньги и вещи — вместе с ними можно забрать чужие неприятности.
- Веселиться и петь — иначе следующий год придется грустить.
Что можно делать
- Заниматься рассадой, особенно высаживать капусту. Женщины проводили целый ритуал: надевали много слоев старой одежды, символизирующих листья капусты, и весь день не ели хлеба, чтобы куры не склевали посадки.
- Посадить комнатное растение — считается, что это принесет в дом удачу и счастье.
- Побелить стволы деревьев, уберегая их от насекомых.
- Уделить внимание домовому, оставить ему угощение — тогда он защитит домочадцев и поможет в хозяйственных делах.
- Думать о хорошем, делать комплименты людям — это привлечет удачу и достаток.
Народные приметы погоды
- Гулкий гром — к богатому урожаю хлеба.
- Много майских жуков (хрущей) — к засухе.
- Ольха зацвела — пора сеять гречиху.
- Солнечный день — рассада будет удачной.
- Если овражки «заиграют», а потом замёрзнут — жди помехи на урожай.
- Радуга — к ухудшению погоды.
Подготовила Екатерина Зайкова