30 апреля по народному календарю отмечается день Зосимы Пчельника. Это время, когда весна уже окончательно вступает в свои права: сады зеленеют, цветут первые медоносы, а пчелы начинают активно вылетать на сбор нектара. В народной традиции этот день считался началом настоящего пчеловодческого сезона и важным ориентиром для будущего урожая меда.
Что нельзя делать
- Печь хлеб вечером — считалось, что это может привлечь болезни и неудачи.
- Рассказывать сны, увиденные в ночь на 30 апреля, — добрые сны могут обернуться бедой, а плохие — сбыться.
- Надевать новые вещи — они могут быстро испортиться или принести несчастье.
- Оставлять веники и метлы на видном месте — по поверьям, ведьмы могут их использовать для своих дел.
Что можно делать
- 30 апреля принято было особенное внимание уделять пчелам и их благополучию. В знак уважения для них в центре пасечного участка ставили угощение – стол с хлебом и солью.
- В этот день начинали высаживать семена свеклы и моркови, щедро поливая их водой из чистого родника. Перед этим в лейку нужно было опустить несколько медных монет, чтобы обеспечить себе богатый урожай корнеплодов.
- Люди верили, если по утру съесть ложку меда, можно укрепить здоровье.
- Женщины и девицы знали, если на заре умыться ледяной водой, настоянной на первоцветах и меде, можно стать краше.
Народные приметы о погоде
- Осадки в утренние часы указывают на то, что лето будет жарким, а осень – теплой.
- Гром 30 апреля – предвестник щедрого урожая овощей и фруктов.
- Туман ближе к вечеру – знак потепления. В ближайшие дни погода точно не испортится.
- Если звезды в ночном небе скрылись за облаками, стоит ждать дождей.
Подготовила Екатерина Зайкова