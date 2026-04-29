30 апреля по народному календарю отмечается день Зосимы Пчельника. Это время, когда весна уже окончательно вступает в свои права: сады зеленеют, цветут первые медоносы, а пчелы начинают активно вылетать на сбор нектара. В народной традиции этот день считался началом настоящего пчеловодческого сезона и важным ориентиром для будущего урожая меда.

Что нельзя делать

Печь хлеб вечером — считалось, что это может привлечь болезни и неудачи.

Рассказывать сны, увиденные в ночь на 30 апреля, — добрые сны могут обернуться бедой, а плохие — сбыться.

Надевать новые вещи — они могут быстро испортиться или принести несчастье.

Оставлять веники и метлы на видном месте — по поверьям, ведьмы могут их использовать для своих дел.

Что можно делать

30 апреля принято было особенное внимание уделять пчелам и их благополучию. В знак уважения для них в центре пасечного участка ставили угощение – стол с хлебом и солью.

В этот день начинали высаживать семена свеклы и моркови, щедро поливая их водой из чистого родника. Перед этим в лейку нужно было опустить несколько медных монет, чтобы обеспечить себе богатый урожай корнеплодов.

Люди верили, если по утру съесть ложку меда, можно укрепить здоровье.

Женщины и девицы знали, если на заре умыться ледяной водой, настоянной на первоцветах и меде, можно стать краше.

Народные приметы о погоде

Осадки в утренние часы указывают на то, что лето будет жарким, а осень – теплой.

Гром 30 апреля – предвестник щедрого урожая овощей и фруктов.

Туман ближе к вечеру – знак потепления. В ближайшие дни погода точно не испортится.

Если звезды в ночном небе скрылись за облаками, стоит ждать дождей.