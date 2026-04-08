9 апреля православные вспоминают преподобного Иоанна Прозорливого и мученицу Матрону Солунскую. В народном календаре – Матрена настовица. Название даты в старину объяснялось просто: местами на земле еще сохранялся наст.

Что нельзя делать Запрещалось брать кошелек левой рукой и оставлять его на кровати, чтобы не привлечь бедность. Также не стоит выходить из дома в мятой или грязной одежде, дабы не отпугнуть богатство.

Не рекомендовалось выяснять отношения и вспоминать старые обиды, чтобы избежать серьезных ссор с близкими. Супругам следовало избегать ревности, чтобы не привести к расставанию.

Замужним женщинам 9 апреля было запрещено добавлять перец в блюда, чтобы случайно не испортить еду.

Категорически запрещалось заглядывать в колодец после заката, ведь, по поверьям, нечисть могла утащить неосторожного человека на дно.

Перетряхивать или перестилать постельное белье в этот день считалось нежелательным, так как это могло привести к жизненным неурядицам. Что можно делать 9 апреля прекрасно подходило для работы, особенно для тех, кто занят физическим трудом. Рукодельницам же предвещалось, что изделия, сшитые или связанные в этот день, будут красивыми и долговечными, поскольку Матрона считается покровительницей хозяек.

Для налаживания отношений с родственниками рекомендовалось прийти в гости с пирогами. Такое угощение, по поверьям, способствовало забвению разногласий и прощению.

Для того чтобы муж стал добрее и внимательнее, ему следовало выпить чай с медом. Чтобы жена перестала ревновать и спорить, ей стоило дать пряник.

В этот день было принято отбирать семена для посадки, готовясь к новому сельскохозяйственному сезону.

Считалось, что надев 9 апреля чистую одежду, можно привлечь удачу. А чтобы водились и деньги, к образу следовало добавить что-нибудь красное: шарф или даже носки. Приметы о погоде Добрым знаком этой даты у наших предков считался туман. Они верили, что в этом случае будет много овощей и фруктов.

Если 9 апреля гремит гром, можно надеяться на щедрый урожай пшеницы и овса.

Дождь в этот день указывает, что непогода продержится еще неделю. А вот если пойдет снег, то вероятность заморозков сохранится и в мае.

Туман на закате – предвестник потепления. Если звезды светят ярко, следующий день будет солнечным. Подготовила Екатерина Зайкова