В Гомельской области сегодня, 13 апреля, стартовала Неделя нулевого травматизма, которая продлится по 19 апреля. Соответствующая информация опубликована в телеграм-канале «Гомельщина официально», сообщает sb.by.





В этот период в организациях усилят контроль за соблюдением работниками требований по охране труда, производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины. Во всех районах пройдут мероприятия, популяризирующие безопасный труд, поддержание дисциплины на производстве, в том числе семинары по актуальным вопросам, прямые телефонные линии.

Руководители структурных подразделений, социальных учреждений области пройдут проверку знаний по вопросам охраны труда. Состоится выезд областной межведомственной рабочей группы.

Цель мероприятия — привлечь организации, каждого работника к применению принципов концепции «Нулевой травматизм», приоритетом которой является безопасность, гигиена труда и благополучие на всех уровнях производства.

Мероприятие традиционное, проводится с определенной периодичностью.