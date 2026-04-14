Оказывается, для здоровья сердца критически важно не только количество часов сна, но и стабильное время, когда вы ложитесь. Сдвиг графика всего на 1–2 часа сбивает циркадные ритмы, и организм не успевает восстанавливаться. При этом время подъема на риск влияет гораздо меньше.

Когда циркадные ритмы устойчивы, внутренние биологические часы хорошо согласуются с 24‑часовым циклом и подают четкие сигналы для ключевых функций организма. Люди с более сильными ритмами, как правило, придерживаются регулярного режима сна и активности даже при смене графика или времени года.

Сбои биологических часов — будь то нерегулярные привычки сна или питания, джетлаг, сменная работа или воздействие света ночью — связаны с целым рядом проблем со здоровьем: повышенным риском ожирения, сердечных заболеваний, диабета 2‑го типа и высокого давления.

Подготовила Екатерина Зайкова