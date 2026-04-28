Управление по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району инспекции МНС по Жлобинскому району напоминает о том, что при осуществлении операций, связанных с оборотом товаров, включенных в перечень товаров, подлежащих прослеживаемости, с 01.03.2026, субъекты хозяйствования обязаны:

использовать электронные накладные;

представлять в программный комплекс «Система прослеживаемости товаров» (далее — ПК СПТ) полные и достоверные сведения;

вести количественный учет товаров в единицах измерения, подлежащих указанию в электронных накладных.

Также субъектам хозяйствования необходимо не позднее 1 июля 2026 года представить в налоговые органы по месту постановки на учет сведения об остатках товаров (по состоянию на 01.03.2026), подлежащих прослеживаемости, но не позднее даты начала оборота таких товаров.

С информацией о составе реквизитов, которые содержатся в сведениях об остатках, а также о порядке действий при осуществлении операций, связанных с оборотом товаров, включенных в перечень товаров, подлежащих прослеживаемости, можно ознакомиться на сайте МНС https://nalog.gov.by в разделе «Актуальное/ Прослеживаемость товаров».

