В программе пребывания делегации на Гомельщине – посещение фермерского хозяйства «Днепр-Агро», одним из направлений деятельности которого является производство картофеля. В работе приняли участие председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома Анатолий Гапоник, первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Александр Ковалев.

Глава фермерского хозяйства Федор Киселевский ознакомил с процессом производства картофеля, условиями его хранения, позволяющими осуществлять поставки на системной основе в течение года. Как организован технологический процесс посадки второго хлеба, гости из южной страны смогли увидеть на одном из полей фермерского хозяйства. В ходе визита также обсуждались возможности поставки в Республику Узбекистан до 10 тысяч тонн товарного картофеля в год, и были намечены планы на дальнейшее сотрудничество.

Наталья Логунова

Фото автора