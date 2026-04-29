Управление по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району инспекции МНС по Жлобинскому району информирует, что на территории Республики Казахстан поэтапно с 1 декабря 2026 года маркировке средствами идентификации будут подлежать некоторые товары легкой промышленности.

Этапы введения маркировки:

с 1 декабря 2026 года — обязательная маркировка для предметов одежды из натуральной кожи или композиционной кожи, искусственного меха, трикотажной одежды (машинного или ручного вязания), лыжных костюмов, мужской и женской верхней одежды из хлопчатобумажных и прочих тканей, а также постельного, кухонного и туалетного белья;

с 1 марта 2027 года — очередь трикотажных блузок, топов, свитеров, кардиганов, тканых рубашек, спортивной одежды из синтетики, а также аксессуаров: шалей, платков, шарфов и галстуков;

с 1 октября 2027 года — маркировка охватит трикотажные пальто, плащи, костюмы, юбки, платья, мужские рубашки-поло, а также тканые пиджаки и брюки.

В настоящее время между РУП «Издательство «Белбланкавыд» и оператором системы маркировки Республики Казахстан АО «Казахтелеком» информационное взаимодействие в отношении получения и признания кодов маркировки не налажено.

Таким образом, для беспрепятственных поставок с территории Республики Беларусь в Республику Казахстан с 01.12.2026 отдельных товаров легкой промышленности белорусским субъектам хозяйствования рекомендуется обращаться к своим контрагентам в Республике Казахстан для получения кодов маркировки казахстанского образца.

Список товаров и их сроки можно уточнить по ссылке nalog.gov.by