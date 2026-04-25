Будакошелевщина присоединилась к ежегодной экологической акции «Беларусь синеокая», призванной сохранить наследие страны – ее живописные озера и реки.
Это хорошая возможность для всех, кому небезразлична судьба родной природы, внести свой вклад в ее сохранение. В рамках акции планируется привести в порядок территории у водоемов, имеющих особое значение для жителей, а также еще раз напомнить о том, как важно беречь окружающий мир.
С этой целью районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно с представителями РОС «Белорусское общество охотников и рыболовов», РОО «Белая Русь», опытного лесхоза и школьниками из Губичской школы провели уборку на берегу реки Днепр, а также в 84 и 89 кварталах Наспенского лесничества. К слову, ребята участвуют в акции уже не впервые.
«Мы очень благодарны ученикам Губичской школы за постоянную поддержку и неравнодушие», – отметила начальник райинспекции Ирина Матюшенко.
