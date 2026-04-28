На государственной границе между белорусской и польской сторонами прошла операция по обмену задержанными лицами по формуле «пять на пять». Об этом сообщает корреспондент БЕЛТА с места событий.



Произошедшее событие стало кульминацией сложного и длительного переговорного процесса между КГБ Беларуси и Агентством разведки Польши, который осуществлялся по прямому поручению Президента Беларуси.

По словам участников обмена, переговоры начались еще в сентябре 2025 года. Отправной точкой к их организации послужило обращение к Президенту Беларуси отдельных лидеров дружественных нам стран. Главой государства были отданы соответствующие поручения Комитету госбезопасности. Александр Лукашенко лично участвовал в обсуждении деталей обмена в ходе двусторонних контактов с нашими союзниками.

В период закрытых переговоров между КГБ Беларуси и Агентством разведки Польши в силу различной заинтересованности возникла необходимость включить в процесс спецслужбы других стран. В конечном итоге в нем участвовали спецорганы семи государств.

Благодаря взвешенной позиции и нацеленности сторон на поиск взаимовыгодных решений, удалось преодолеть разногласия и достичь положительного результата. Это полностью соответствует подходу Беларуси в решении всех проблем путем переговоров и поиска компромиссов.

В результате операции десять граждан разных стран освобождены и получили возможность воссоединиться с семьями. Среди освобожденных в том числе граждане Беларуси, выполнявшие особо важные задания в интересах обеспечения национальной безопасности и обороноспособности нашей страны. Судьба этих людей на всех этапах их деятельности на особом контроле у Александра Лукашенко.

С учетом личной просьбы к Президенту Беларуси матери Андрея Почобута, отбывающего наказание за совершение ряда особо тяжких преступлений, и Анжелики Борис глава государства поручил КГБ включить осужденного в этот обменный процесс.

Президентом даны конкретные поручения председателю КГБ Ивану Тертелю оказать всю необходимую помощь гражданам, освобожденным в результате обмена, проявившим высокий профессионализм, стойкость и мужество при выполнении задач в интересах государства. Этот вопрос взят белорусским лидером на личный контроль.