Масштабная экологическая акция «Беларусь синеокая», призванная объединить усилия граждан ради сохранения чистоты озер и рек, пройдет с 22 по 28 апреля. Об этом сообщили БЕЛТА в Белорусском обществе охотников и рыболовов.

Цели акции — навести порядок, благоустроить территории, прилегающие к социально значимым водным объектам, и напомнить обществу о важности бережного отношения к природе. Загрязнение берегов пластиком, бытовыми отходами и другими материалами не только портит эстетику ландшафтов, но и наносит ущерб экосистемам.

Акция проводится Государственной инспекцией охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси совместно с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды, местными исполнительными и распорядительными органами, а также общественными объединениями, в том числе РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов».

Принять участие может каждый: от школьников и студентов до сотрудников предприятий, волонтерских организаций и семей. География акции охватит сотни точек по всей стране.

Акция «Беларусь синеокая» — это возможность объединиться, чтобы сохранить то, что делает страну уникальной: ее прозрачные озера, извилистые реки и бескрайние леса. Природа не справится с последствиями человеческой деятельности без нашей помощи, и каждый собранный мешок мусора — это шаг к здоровой экосистеме, отметили в БООР.