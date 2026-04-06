Генеральная прокуратура проверила эффективность деятельности государственных органов и организаций по профилактике детской смертности, в том числе от самоубийств, и предложила правительству конкретные дополнительные меры по предупреждению гибели несовершеннолетних. Об этом БЕЛТА сообщили в Генеральной прокуратуре.

«Суициды — актуальная проблема, характерная для многих государств. В Беларуси в структуре гибели детей от внешних причин они преобладают. Во всех регионах страны в 2025 году отмечены участившиеся суицидальные попытки среди несовершеннолетних, эта тенденция сохраняется и сегодня», — рассказали в Генпрокуратуре.

Среди распространенных причин и условий, способствующих суицидальным попыткам подростков, — социальная дезадаптация, одиночество, конфликтные отношения с родителями, отсутствие с их стороны должного внимания и заботы. Наряду с ними отмечены и новые, обусловленные современными вызовами и угрозами. Например, влияние интернета, чрезмерное использование гаджетов, увлечение аниме с суицидальным контекстом и игровая зависимость.

Для предупреждения суицидального поведения у молодых людей прокуроры предложили организовать комплексную работу систем здравоохранения и образования совместно с родителями. «Такой подход позволит предотвратить последствия кризисных ситуаций, которые переживают дети. В частности, следует совершенствовать работу учреждений здравоохранения и образования по выявлению суицидального риска у несовершеннолетних, оказанию им психолого-психиатрической и психолого-педагогической помощи. Необходимо и научное обеспечение деятельности по снижению уровня детских суицидов», — подчеркнули в Генпрокуратуре.

При этом важно, чтобы педагоги и медицинские работники во взаимодействии с родителями активно распространяли номер круглосуточной республиканской «Детской телефонной линии» (8 801 100 16 11), а также номера телефонов доверия Республиканского центра психологической помощи (+375 17 300 10 06) и службы экстренной психологической помощи (133), в том числе организовали их сохранение в телефонах детей.

По результатам проверки Генеральная прокуратура направила в Совет Министров информацию, в которой предложила принять предметные меры по профилактике гибели детей от суицидов.