На большей части Беларуси 6 апреля ожидается сильный порывистый ветер — в стране объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В Беларуси 6 апреля будет переменная облачность. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, днем местами с мокрым снегом. В дневные часы возможны грозы. Ветер юго-западный, западный порывистый, ночью в отдельных районах, днем на большей части территории сильный порывистый.

Температура воздуха ночью составит плюс 2-8 градусов, днем 7-13 градусов выше нуля.