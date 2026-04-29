Из года в год в весеннюю пору спасатели выезжают на тысячи пожаров, связанных с сезонным палом. Повторяется один и тот же сценарий: как только устанавливается сухая погода, люди начинают наводить порядок на придомовых территориях, сжигая мусор и прошлогоднюю траву.
При выборе способов утилизации сухой растительности, пожнивных остатков нужно отдавать приоритет безопасным. На придомовой территории и земельных участках допускается разведение костров, использование специальных приспособлений для приготовления пищи (мангалов, грилей, барбекю и др.) при условии выполнения следующих требований:
— место для разведения костра должно быть очищено от горючих материалов, сухой растительности. Желательно обкопать его либо разводить огонь в специальной негорючей емкости;
— необходимо обеспечить непрерывный контроль за процессом горения и тления, иметь при себе огнетушитель, емкость с водой или сыпучими материалами;
— процесс горения и тления должен осуществляться таким образом, чтобы пламя и искры не попадали на горючие элементы зданий, хозяйственных строений и сооружений;
— уходя, остатки углей следует потушить до полного прекращения тления.
Не допускается
▶ Выжигание сухой растительности на корню на придомовой территории, земельных участках, предоставленных для ведения коллективного садоводства или дачного строительства.
▶ Разведение костров на торфяных грунтах, под кронами деревьев.
▶ Использование для разжигания костров и угля легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (за исключением специально предназначенных для розжига).
Кроме того, не разрешается разведение костров, использование специальных приспособлений для приготовления пищи в зданиях, хозяйственных строениях и сооружениях, а также в лоджиях, на балконах, террасах, кровлях и стилобатах (за исключением, если их размещение предусмотрено проектной документацией).
Не навреди себе сам
Нередко беспечность и пренебрежение элементарными правилами безопасности при наведении порядка на своем земельном участке и придомовой территории приводят к самым непредсказуемым последствиям. Граждане забывают, что разбушевавшееся пламя трудно остановить, а пострадать может не только имущество, но и сам поджигатель.
«Травяные палы быстро распространяются, особенно в ветреную погоду. Огонь раздувается мгновенно, его очень сложно удержать, – предупреждают работники РОЧС. – Разведение костров на приусадебном участке или вблизи строений может стать не только причиной пожара, но и нанести значительный ущерб, а то и полностью уничтожить жилые дома, постройки и сараи. Сухая трава и лесная подстилка легко воспламеняются, и огонь уничтожает жилье, инфраструктуру, урожай, приводя к огромным экономическим потерям».
Отдых на природе
Еще одна весенняя «проблема» – любители проводить время на природе. Люди, как правило, выбирают живописные места, а уезжая, забывают потушить костер, оставляют битое стекло, бросают в траву окурки. И мало кто задумывается, что порывом ветра огонь разносится на большие расстояния, сжигая все на своем пути.
Разводить костры и жарить шашлыки (мангал, гриль, тандыр) необходимо в специально отведенных для этого местах, напоминают спасатели. Если речь идет о даче или частном доме, прежде всего надо убедиться, что место для установки мангала и разведения огня безопасное. Следует позаботиться, чтобы поблизости не было всего того, что может легко воспламениться. Мангал или костер нельзя оставлять без присмотра, в том числе на попечение детей.
Что касается приготовления шашлыков на балконе, то это категорически запрещено. Исключение составляют только приборы, использование которых по инструкции допускается в помещениях.
Важные советы
Если вы стали очевидцем горения сухой растительности:
✓ оцените обстановку;
✓ очаг небольшой – сбейте пламя связкой прутьев или веток лиственных деревьев, забросайте песком или залейте водой;
✓ не уходите до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорелся снова;
✓ очаг большой – немедленно позвоните по тел. 101 или 112 и постарайтесь как можно быстрее покинуть место возгорания.
РОЧС призывает граждан неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности.
Подготовила Елена БЕЛКО