Небеса́ у́бо досто́йно да веселя́тся, земля́ же да ра́дуется, да пра́зднует же мир, ви́димый же весь и неви́димый, Христо́с бо воста́, весе́лие ве́чное.

(Тропарь 1-й песни пасхального канона).

Христос Воскресе! Дорогие отцы, братья и сестры! Искренне поздравляю Вас с праздником Пасхи Христовой!

Пасха – это величайшее событие во всей мировой истории. Иисуса Христа мы не зря называем Спасителем. Он пришел для того, чтобы спасти человеческий род от самого страшного врага – смерти, а также примирить нас с Небом. Как об этом говорил святитель Филарет (Дроздов), митрополит Московский: «Воскресение Господа нашего Иисуса Христа служит доказательством Божества Иисуса Христа и началом нашего воскресения.

До Воскресения Христова многие из людей знали только землю, на которой они являются на краткое время и вскоре скрываются, неизвестно куда… Теперь, когда Христос воскрес и когда Ему, как Богочеловеку, дана «всякая власть на небе и на земле», не только небо сделалось достижимым, но даже соединилось с землей так, что трудно найти между ними предел и различие, ибо и на земле является Божество, и на небе человечество».

Теперь Небо стало нашим домом. Господь разрушил преисподнюю, страшную общечеловеческую могилу, куда попадали все без исключения люди. Смерть и Воскресение Христа даровали нам жизнь вечную, жизнь с Богом, что может быть выше и важнее этого дара? Поэтому Пасха Христова и есть по слову святителя Иоанна Златоуста «праздников праздник и торжество есть торжеств».

Хорошо об этом празднике говорил и наш земляк, святитель Кирилл Туровский. Пасха по его слову: «удивление для неба и устрашение для преисподней, и обновление твари, и избавление мира, разрушение ада и попрание смерти, воскресение мертвых и погубление обманчивой власти диавола, спасение же человеческому роду Христовым Воскресением».

Святитель добавляет, что благодаря Пасхе в мире «все переменилось; земля сделалась небом, будучи очищена Богом от бесовских скверн».

В этот светлый день хочу пожелать Вам настоящей пасхальной радости, чтобы свет Воскресения Христова дошел и до Ваших сердец, потому что ярче и живительнее его нет никакого другого света. Его лучи преображают и меняют любого человека. Свет этот исходит от Воскресшего Христа – источника нашей жизни.

Призываю Вас сделаться не только обладателями этого благодатного света, но и научиться делиться им с окружающими.

Позвольте в это Пасхальное Торжество пожелать Вам мира, благоденствия, доброго здравия, счастья и успехов! И, конечно же, достигнуть жизни вечной во Христе Воскресшем!

СТЕФАН, АРХИЕПИСКОП ГОМЕЛЬСКИЙ И ЖЛОБИНСКИЙ

Пасха 2026 г.,

г. Гомель