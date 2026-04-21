Адвокат пояснила, нужно ли отрабатывать перенос рабочего дня, если работник в это время находился в отпуске или на больничном.

В Беларуси рабочий день 20 апреля перенесен на субботу — 25 апреля.

Если перенесенный рабочий день по объективным причинам не мог быть рабочим для конкретного сотрудника — перенос на него не распространяется.

Что считается объективной причиной?

болезнь (больничный);

отпуск;

выполнение государственных обязанностей;

другие случаи, предусмотренные законом.

Адвокат Виктория Романчикова пояснила: «Когда в табеле учета рабочего времени день переноса закрыт больничным или отпуском — никаких отработок нет».

myfin.by