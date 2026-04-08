Видимость на дорогах ухудшится, а проезжая часть станет мокрой и скользкой.

Госавтоинспекция Гомельщины рекомендует водителям выбрать скорость, соответствующую погодным и дорожным условиям, увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта и боковой интервал, избегать резких маневров, ускорений и торможений, включить ближний свет фар (или противотуманные фары при сильном дожде.

Кроме того, необходимо проезжать лужи на минимально возможной скорости, а особое внимание уделить пешеходным переходам, остановкам общественного транспорта и жилым зонам.

Пешеходам на заметку: переходить проезжую часть стоит только в установленных местах. Не выходите на дорогу из-за припаркованных автомобилей, кустов или остановок. В дождь видимость ухудшается, поэтому обозначьте себя: используйте одежду со световозвращающими элементами. Снимите капюшон или приподнимите зонт перед переходом дороги.

