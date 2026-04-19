Какие цифровые ресурсы доступны белорусским учащимся, рассказала консультант информационно-аналитического отдела главного управления кадровой политики и организационно-аналитической работы Министерства образования Ольга Белоцкая в проекте БЕЛТА «Страна говорит».

В Беларуси на всех уровнях есть очень много электронных образовательных сервисов. «На уровне общего среднего образования разработан электронный образовательный ресурс eior.by. Там расположено около 11 тыс. модулей, уроков для учеников 1-11-х классов. Если учащийся по какой-либо причине пропустил занятие, он спокойно может обратиться и фрагментарно изучить тему, пройти тестирование на закрепление материала. На портале eior.by есть электронные виды учебников, которые тоже можно использовать», — сказала она.

Кроме того, для студентов создаются личные кабинеты, в которых видна траектория обучающегося по его специальности либо дисциплине. «Для среднего специального, профессионально-технического образования разработаны виртуальные сервисы. Это электронные средства обучения, которые расположены на аккумулированном, агрегированном ресурсе ПРОФБиблиотека. Здесь собраны все учебники, учебные пособия по профессиональному образованию, а также электронные средства обучения, которые помогают визуализировать многие процессы производства», — объяснила консультант.

* Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.-