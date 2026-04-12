Как сохранить белорусскую деревню

Разгрузить Минск и сохранить деревню. ­­Президент Александр ­­Лукашенко на открытии в белорусской столице новой поликлиники вновь высказался о демографических процессах. Разбираем вместе с экспертами, как выполняется поручение Главы государства, почему звучит эта тема и на чем нужно сделать акцент.

­СКАЗАНО

Президент Беларуси Александр Лукашенко:

— Если перенаселим Минск, мы, во-первых, стянем всю рабочую силу, что делать ни в коем случае нельзя. Вы видите, у нас уже дефицит рабочей силы в регионах, особенно в сельском хозяйстве. А кушать все хотим. И качественно хотим. Знаете, сколько я внимания уделяю сельскому хозяйству. И даже не сельскому хозяйству, а спасению деревни. Надо сохранить деревню. Без нее мы ничто. Ну, будем скоро ездить в автобусах доить коров в деревню, если будем проводить такую политику. Поэтому надо строить и там. И, во-вторых, надо разгрузить Минск. Вы видите, что в часы пик уже не пробиться.

На открытии новой поликлиники в Минске, 3 апреля 2026 года

Акцент на АПК

Без регионов нет сильной страны! Беларусь не может быть сильной только за счет областных центров и столицы. Эксперты напоминают: именно в глубинке сосредоточено наше сельское хозяйство. Отрасль, которая не только обеспечивает продовольственную безопасность нашего государства, но и приносит серьезную долю дохода за счет экспорта. Причем география продаж растет. В условиях, когда в Беларуси нет много нефти и газа, алмазов, золота, других ценных ресурсов, именно на аграриев мы делаем ставку. А значит, должны создать все условия.

— У нас в Программе социально-экономического развития Беларуси на 2026 -2030 годы акцент сделан как раз на равномерном развитии всей страны, — отмечает политолог Петр Петровский. — С чем это связано? С тем, что происходит дальнейшая урбанизация, в том числе в ущерб для отдаленных регионов: кадры переезжают в крупные города. В связи с этим стоит вопрос качества и эффективности функционирования работы сельхозпредприятий, инфраструктуры в регионах, прежде всего социальной инфраструктуры. И конечно же, инициатива «Один район — один проект» завязана на то, чтобы создавать как минимум рабочие места. Второй момент: делается акцент на строительстве социального, арендного жилья в регионах для того, чтобы молодые специалисты могли себя чувствовать в них нормально.

Третий момент: средства вкладываются в инфраструктуру, в ее модернизацию. Это и создание сети агрогородков вокруг крупных сельхозпредприятий и не только, чтобы качество и уровень жизни на селе были не хуже, чем в городе, и сохранение ФАПов в деревнях, обеспечение автолавками.

Устранить дисбаланс

Впрочем, проблема оттока людей из деревни в город существует во всем мире. Таковы нынешние реалии: работе на земле люди предпочитают офисную деятельность. Только вот село — это не только руки. Это врачи, учителя, экономисты, финансисты, те же программисты, в конце концов… Востребованы здесь будут многие специальности.

— Действительно, для любой страны правильное распределение демографических ресурсов и производительных сил — залог устойчивости не только столичного, но и всех других регионов, — констатирует политолог Алексей Дзермант.

— Если регионы крепкие, стабильные и устойчивые, значит, устойчива и сама страна. В Беларуси есть определенный перекос, все-таки в Минске сосредоточена пятая часть жителей, здесь хорошо развита инфраструктура, в том числе медицинская. Поэтому сейчас нужно уделять внимание развитию именно региональной сети больниц, транспорту. Наше государство как раз на это обращает внимание, и ­­Президент об этом говорит. Это необходимо прежде всего для устранения региональных дисбалансов. Если такая стратегия будет успешной, мы получим позитивный эффект.

Наши корни

Аграрии называют сохранение деревни вопросом не только экономики, но и всей нашей национальной безопасности. Подчеркивают: без сильной деревни мы рискуем остаться без качественных продуктов. Поэтому перекос в сторону больших городов они действительно считают опасным процессом. Михаил Плиндов, директор ОАО «Привольный агро» Славгородского района, обозначает:

— Призыв ­­Президента не перенаселять Минск — это не просто попытка разгрузить столичные проспекты, а дальновидная стратегия. И действительно есть парадокс: при высоком уровне технологий в агропромышленном комплексе мы ощущаем острый дефицит рабочих рук в регионах. Если этот тренд не переломим, если не создадим условия для жизни и работы на земле сейчас, завтра нам придется возить доярок из городов. Но сельское хозяйство — это не вахтовый метод. Земля чувствует хозяина, и этот хозяин должен жить там, где работает — на селе. Развитие деревни — это инвестиции в будущее. Нужно строить современное жилье, развивать инфраструктуру и делать сельский труд престижным. У нас в хозяйстве, как и везде, есть недостаток в кадрах. Но при этом стараемся развиваться, двигаться вперед. В настоящее время, к примеру, активно строим новый молочно-товарный комплекс вблизи деревни Васьковичи. Это современный МТК с высокой степенью автоматизации, но даже в этом случае без людей мы никуда. Уже сейчас думаем о кадрах, ищем молодежь в аграрных колледжах и вузах, подтягиваем людей из соседних деревень. Беларусь за последние десятилетия превратилась в мощного экспортера продовольствия. Наши продукты знают и любят за рубежом именно за их качество, ту самую натуральность.

Однако, чтобы удержать эту планку, нужны люди, преданные своему делу, выросшие на земле и понимающие ее ценность. Без кадров на местах даже самые современные молочно-товарные комплексы превратятся в памятники бесхозяйственности. Убежден, что комфорт сельского жителя не должен уступать городскому. Современная деревня сегодня — это не покосившиеся заборы, а агрогородки с газом, интернетом, хорошими дорогами и достойной зарплатой.

В деревне нужно создать такие условия, чтобы молодой специалист ехал в район не по принуждению, а за перспективой. Чтобы уютный дом с участком в Славгородском или Шкловском районе был престижнее однушки на окраине МКАД. Ведь деревня — это наши корни, наш характер и наш реальный суверенитет.

ЧТО ДЕЛАЕТСЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ

Мария Мажинская, заместитель министра экономики:

— Основной упор делается на повышение конкурентоспособности, в первую очередь за счет инновационных направлений. В райцентрах и небольших населенных пунктах планируется создание новых производств и современной инфраструктуры. Особое внимание и городам-спутникам. Речь идет о выстраивании сбалансированной системы, в которой столица и областные центры будут играть роль локомотива для развития прилегающих территорий, а города-спутники — как поддержка города-центра рабочей силой. Определены дополнительные точки роста с учетом уникальности каждого региона.

Для Минска — в промышленности: создание наукоемких, высокотехнологичных, компактных производств в сферах машиностроения, электротранспорта, фармацевтики. В секторе услуг — выступление в роли центра высокотехнологичной и доступной медицины, кузницы квалифицированных кадров для экономики, флагмана цифровизации в масштабе всей страны. И, конечно же, развитие туризма с вовлечением в эту сферу всех составляющих, особенно творческих. Для Минской области — формирование и развитие Минского промышленного пояса. В приоритете — инвестиционные проекты на основе новых технологий, а также по выпуску инновационных продуктов. Для Брестской и Гомельской областей основной акцент сделан на развитии Припятского Полесья. Здесь планируется реализация инвестпроектов по созданию новых и модернизации действующих производств, в том числе с глубокой переработкой местных сырьевых ресурсов, а также внедрение лучших сельскохозяйственных практик. В Витебской области — районы Витебского Поозерья, в Гродненской — Принеманский край. Они различны по специализации, но объединены значительным туристическим потенциалом. Поэтому на первом месте — инвестпроекты по развитию инфраструктуры туризма, общественного питания и оказанию сопутствующих услуг. А для районов Принеманского края еще и задействование потенциала развития промышленного туризма. Продолжится развитие семи районов юго-восточного региона Могилевской области. Здесь сохраняем ориентир на развитие промышленности, сельского хозяйства и формирование комфортной среды.

Спасти деревню в наших силах

Сергей Дрозд, директор филиала ОАО «Гомсельмаш» «Юбилейный-Агро»:

– Сегодня вопрос сохранения и развития малых населенных пунктов актуален как никогда. Как сказал Глава государства, надо привлекать людей в деревни. Нельзя допустить, чтобы агрогородки и поселки исчезли, ведь это прямая угроза культурной идентичности, экономике, а главное – национальной безопасности. Но для этого необходимо развивать социальную инфраструктуру, так как люди должны быть обеспечены не только работой, а и жильем. Обязательно наличие торговых и других объектов, учреждений образования, здравоохранения, развитой транспортной сети.

В Беларуси реализуются программы, стимулирующие молодежь оставаться на селе после отработки. Такая система действует и в нашем сельхозпредприятии. Понимаем, что для эффективной работы необходимо создавать приемлемые условия. Этот вопрос у нас на постоянном контроле. Например, молодым специалистам, которые уволились в связи с призывом в Вооруженные Силы и вернулись обратно, оказываем материальную помощь. Если не получается предоставить жилье, то коллективным договором предусмотрена компенсация расходов, связанных с наймом жилого помещения. Ежемесячно выплачиваем им по 2 базовые величины на оплату коммунальных услуг. Эти и другие меры призваны поспособствовать закреплению специалистов на селе. Сегодня филиал не испытывает дефицита кадров, но мы всегда рады молодежи. В конце марта наши ряды пополнил выпускник Буда-Кошелевского аграрно-технического колледжа, инженер по эксплуатации машинно-тракторного парка Александр Артемьев. Из этого же учебного заведения пришла инженер-энергетик Ульяна Манеева. Всего у нас трудятся 10 молодых специалистов.

Отрадно, что наша молодежь понимает: труд аграриев никогда не был легким, и для достижения определенных показателей надо хорошо работать. А мы в свою очередь стараемся максимально облегчить условия труда всех членов трудового коллектива. Например, сейчас строим два профилактория на 150 голов для повышения сохранности молодняка крупного рогатого скота. Всего их у нас будет шесть. По мере возможности обновляем материально-техническую базу: закупаем технику, переоснащаем рабочие места. То есть стараемся делать все, чтобы сохранить кадры.

Люди – это самое ценное для любого руководителя. Создавая для них условия, мы тем самым вносим вклад не только в развитие сельхозпредприятия, но и в сохранение деревни. Они остаются на селе, обзаводятся семьями, а спустя годы приходят работать уже их дети. Преемственность поколений в аграрном секторе всегда приветствуется.